Порядка 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 20 пассажирских самолетов, в том числе из Москвы, не могут приземлиться в аэропортах Дубая. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближневосточного региона.

«Порядка 20 рейсов из разных городов, в том числе и Москвы, находятся сейчас в зоне ожидания как в воздушном пространстве ОАЭ, так и в воздушном пространстве соседнего Омана», — сказал собеседник агентства, отметив, что в зоне ожидания самолеты будут находиться до получения разрешения на посадку.

Ранее сообщалось, что системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов отражают атаку ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана. Согласно заявлению министерства обороны ОАЭ, раздающиеся взрывы «являются следствием перехвата ракет и беспилотников». Как передает агентство Reuters, несколько взрывов прогремели в Абу-Даби. Агентство AFP также сообщало со ссылкой на очевидцев о работе системы ПВО в небе над международным аэропортом в Дубае.