США в спешке пытаются заменить поврежденную РЛС системы THAAD в Иордании — WSJ

11:00 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пытаются быстро заменить поврежденную радиолокационную систему (РЛС) американской ПРО THAAD в Иордании. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, установка представляет собой «критически важный компонент ракетной системы наземного базирования». Информации о возможных сроках, которые потребуются для замены оборудования, не приводится.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на изученные им спутниковые снимки сообщил, что РЛС, скорее всего, была уничтожена в первые дни вооруженного конфликта с Ираном.

