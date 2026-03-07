США в спешке пытаются заменить поврежденную РЛС системы THAAD в Иордании — WSJ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пытаются быстро заменить поврежденную радиолокационную систему (РЛС) американской ПРО THAAD в Иордании. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, установка представляет собой «критически важный компонент ракетной системы наземного базирования». Информации о возможных сроках, которые потребуются для замены оборудования, не приводится.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на изученные им спутниковые снимки сообщил, что РЛС, скорее всего, была уничтожена в первые дни вооруженного конфликта с Ираном.