Президент Приднестровья выразил благодарность России за поставки газа в регион
10:30 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приднестровье благодарно России за поставки газа после прекращения Украиной его транзита по своей территории. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью ТАСС.
«Я не могу не поблагодарить за содействие Российскую Федерацию. В том, что на данном этапе Приднестровье хоть и в ограниченном объеме, но обеспечено газом, большая заслуга России», — сказал президент.
НОВОСТИ
- 11:30 07.03.2026
- 83-летний Байден похвалился, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем многие знают
- 11:00 07.03.2026
- США в спешке пытаются заменить поврежденную РЛС системы THAAD в Иордании — WSJ
- 10:00 07.03.2026
- Порядка 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
- 09:30 07.03.2026
- У берегов Швеции задержано грузовое судно под гвинейским флагом
- 09:00 07.03.2026
- США могут смягчить санкции в отношении российской нефти — глава Минфина
- 08:50 07.03.2026
- Пезешкиан назвал слухами сообщения об ударе по Азербайджану
- 08:40 07.03.2026
- Взрывы прогремели в Иерусалиме, Дубае и Манаме — AFP
- 08:30 07.03.2026
- За ночь над регионами РФ сбиты 124 украинских БПЛА
- 22:40 06.03.2026
- МИД Ирана сообщил, что они больше не ведут переговоры с США
- 20:40 06.03.2026
- Слуцкий считает, что ядерная истерия нарастает в ЕС на фоне русофобской паранойи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать