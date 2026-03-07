Президент Приднестровья выразил благодарность России за поставки газа в регион

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приднестровье благодарно России за поставки газа после прекращения Украиной его транзита по своей территории. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью ТАСС.

«Я не могу не поблагодарить за содействие Российскую Федерацию. В том, что на данном этапе Приднестровье хоть и в ограниченном объеме, но обеспечено газом, большая заслуга России», — сказал президент.