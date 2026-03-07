0
НОВОСТИ

83-летний Байден похвалился, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем многие знают

11:30 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

46-й президент США Джо Байден похвалился своим знакомством с главами других государств и сказал, что забыл о лидерах России и Китая Владимире Путине и Си Цзиньпине больше информации, чем знает большинство людей.

«Я лично знаю больше глав государств, чем какой-либо другой президент в истории США. Это значит, что я много знаю о других странах. Суть в том, что я больше забыл о том, что делают [президент РФ Владимир] Путин <…> и [председатель КНР] Си [Цзиньпин], чем большинство знает. Я встречался с Путиным», — сказал 83-летний Байден, выступая в Чикаго (штат Иллинойс) на похоронах борца за гражданские права в США Джесси Джексона.

