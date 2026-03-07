12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина целенаправленно лишает Венгрию и Словакию энергоносителей, потому что получила команду «фас» от Европы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

«Смотрите, что происходит с даже взаимоотношениями с той же Венгрией и Словакией. Украина целенаправленно просто лишает их возможности получать энергоносители. Нефть качалась на протяжении последних четырех лет, и Украине это никак не мешало. Сейчас она получила „фас“ со стороны Евросоюза, руководства Евросоюза, отдельных персоналий во главе Евросоюза — что эти страны мешают, что они ведут неправильную политику, они неправильно понимают установки, которые проистекают из Брюсселя», — сказал дипломат.