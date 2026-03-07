Иран нанес удары по антииранским силам в Иракском Курдистане — КСИР
13:00 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана, КСИР) нанес удары по нескольким позициям антииранских группировок в Иракском Курдистане. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
«Позиции сепаратистских группировок в Иракском Курдистане в трех точках были поражены ракетным подразделением Корпуса в 4:30 утра (4:00 мск — прим. ТАСС)», — приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания.
НОВОСТИ
- 12:30 07.03.2026
- Отношения Кубы с Венесуэлой не ухудшились после похищения США Мадуро — посол в Вене
- 12:00 07.03.2026
- Украина получила команду «фас» из Брюсселя в отношении Венгрии и Словакии — Мирошник
- 11:30 07.03.2026
- 83-летний Байден похвалился, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем многие знают
- 11:00 07.03.2026
- США в спешке пытаются заменить поврежденную РЛС системы THAAD в Иордании — WSJ
- 10:30 07.03.2026
- Президент Приднестровья выразил благодарность России за поставки газа в регион
- 10:00 07.03.2026
- Порядка 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
- 09:30 07.03.2026
- У берегов Швеции задержано грузовое судно под гвинейским флагом
- 09:00 07.03.2026
- США могут смягчить санкции в отношении российской нефти — глава Минфина
- 08:50 07.03.2026
- Пезешкиан назвал слухами сообщения об ударе по Азербайджану
- 08:40 07.03.2026
- Взрывы прогремели в Иерусалиме, Дубае и Манаме — AFP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать