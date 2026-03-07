0
НОВОСТИ

Иран нанес удары по антииранским силам в Иракском Курдистане — КСИР

13:00 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана, КСИР) нанес удары по нескольким позициям антииранских группировок в Иракском Курдистане. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Позиции сепаратистских группировок в Иракском Курдистане в трех точках были поражены ракетным подразделением Корпуса в 4:30 утра (4:00 мск — прим. ТАСС)», — приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания.

