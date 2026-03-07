Жители пяти регионов РФ получают среднюю зарплату более 200 тыс. рублей — статистика
14:00 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители пяти регионов России получают среднюю зарплату в размере более 200 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые изучил ТАСС.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работающих в экономике с декабря 2025 года: Чукотский автономный округ — 281 482 рубля, Магаданская область — 249 335 рублей, Камчатский край — 206 676 рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 216 795 рублей, Москва — 288 524 рубля „, — говорится в материалах.
Средний размер зарплаты по стране в декабре 2025 года составил 139 727 рублей, указывается в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:00 07.03.2026
- Иран нанес удары по антииранским силам в Иракском Курдистане — КСИР
- 12:30 07.03.2026
- Отношения Кубы с Венесуэлой не ухудшились после похищения США Мадуро — посол в Вене
- 12:00 07.03.2026
- Украина получила команду «фас» из Брюсселя в отношении Венгрии и Словакии — Мирошник
- 11:30 07.03.2026
- 83-летний Байден похвалился, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем многие знают
- 11:00 07.03.2026
- США в спешке пытаются заменить поврежденную РЛС системы THAAD в Иордании — WSJ
- 10:30 07.03.2026
- Президент Приднестровья выразил благодарность России за поставки газа в регион
- 10:00 07.03.2026
- Порядка 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
- 09:30 07.03.2026
- У берегов Швеции задержано грузовое судно под гвинейским флагом
- 09:00 07.03.2026
- США могут смягчить санкции в отношении российской нефти — глава Минфина
- 08:50 07.03.2026
- Пезешкиан назвал слухами сообщения об ударе по Азербайджану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать