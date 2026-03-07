Жители пяти регионов РФ получают среднюю зарплату более 200 тыс. рублей — статистика

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители пяти регионов России получают среднюю зарплату в размере более 200 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые изучил ТАСС.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работающих в экономике с декабря 2025 года: Чукотский автономный округ — 281 482 рубля, Магаданская область — 249 335 рублей, Камчатский край — 206 676 рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 216 795 рублей, Москва — 288 524 рубля „, — говорится в материалах.

Средний размер зарплаты по стране в декабре 2025 года составил 139 727 рублей, указывается в сообщении.