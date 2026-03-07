Отношения Кубы с Венесуэлой не ухудшились после похищения США Мадуро — посол в Вене

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Кубы с Венесуэлой не ухудшились после похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил на пресс-конференции посол Кубы в Австрии Пабло Берти Олива.

«Мы не заметили каких-либо изменений. Диалог продолжается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.