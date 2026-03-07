Два человека ранены в результате стрельбы в Махачкале

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека получили ранения в результате стрельбы в Махачкале, сообщает МВД Дагестана.

«В полицию поступило сообщение из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух доставленных с ранениями, полученными в результате стрельбы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства стрельбы по улице Юсупова в Махачкале», — говорится в сообщении.

В МВД республики уточнили, что все участники инцидента установлены, ведутся мероприятия по их задержанию.

«Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что во дворе многоквартирного дома по улице Юсупова неизвестные применили травматическое оружие в отношении двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, в одном из дворов по улице Гамзата Цадасы обнаружена автомашина, на которой скрылись злоумышленники. В настоящее время все участники инцидента установлены, проводятся мероприятия по их задержанию», — добавили в МВД.