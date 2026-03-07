Два человека ранены в результате стрельбы в Махачкале
16:00 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека получили ранения в результате стрельбы в Махачкале, сообщает МВД Дагестана.
«В полицию поступило сообщение из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух доставленных с ранениями, полученными в результате стрельбы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства стрельбы по улице Юсупова в Махачкале», — говорится в сообщении.
В МВД республики уточнили, что все участники инцидента установлены, ведутся мероприятия по их задержанию.
«Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что во дворе многоквартирного дома по улице Юсупова неизвестные применили травматическое оружие в отношении двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, в одном из дворов по улице Гамзата Цадасы обнаружена автомашина, на которой скрылись злоумышленники. В настоящее время все участники инцидента установлены, проводятся мероприятия по их задержанию», — добавили в МВД.
НОВОСТИ
- 15:00 07.03.2026
- Более 28,5 тыс. пассажиров прибыли в РФ с начала недели из стран Ближнего Востока
- 14:00 07.03.2026
- Жители пяти регионов РФ получают среднюю зарплату более 200 тыс. рублей — статистика
- 13:00 07.03.2026
- Иран нанес удары по антииранским силам в Иракском Курдистане — КСИР
- 12:30 07.03.2026
- Отношения Кубы с Венесуэлой не ухудшились после похищения США Мадуро — посол в Вене
- 12:00 07.03.2026
- Украина получила команду «фас» из Брюсселя в отношении Венгрии и Словакии — Мирошник
- 11:30 07.03.2026
- 83-летний Байден похвалился, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем многие знают
- 11:00 07.03.2026
- США в спешке пытаются заменить поврежденную РЛС системы THAAD в Иордании — WSJ
- 10:30 07.03.2026
- Президент Приднестровья выразил благодарность России за поставки газа в регион
- 10:00 07.03.2026
- Порядка 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
- 09:30 07.03.2026
- У берегов Швеции задержано грузовое судно под гвинейским флагом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать