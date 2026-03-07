ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 375 военнослужащих — МО РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО около 1 375 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 200 военнослужащих, «Запад» — свыше 180, «Южная» — до 200, «Центр» — свыше 335, «Восток» — около 400, «Днепр» — до 60 военнослужащих.