Право сильного заменило международное право, Сербия укрепляет оборону — Вучич

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное право в современном мире фактически перестало действовать, его место заняло «право сильного», поэтому Сербия вынуждена укреплять собственные оборонные возможности и наращивать производство вооружений. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

«ООН потеряла всякий авторитет, действует право сильного. Международного права в мире больше не существует. Я получил материалы о заседании Совета Безопасности ООН по Ирану, но у меня были более важные дела, чем читать обычную политическую болтовню, которая ничему не служит», — указал он.

По словам президента, в таких условиях Сербия должна наращивать мощность своей оборонной промышленности. «Я настаиваю на том, чтобы мы и дальше повышали уровень национального производства. Мы уже повысили уровень производства ракет, гранат и боеприпасов. Обеспечим максимально надежный рынок для нашей военной промышленности», — отметил Вучич.

Президент подчеркнул, что развитие оборонных возможностей необходимо для сохранения мира. «Готовимся ли мы к конфликтам? Нет. Мы делаем это именно для того, чтобы сохранить мир — это единственная гарантия. Иначе мы с невероятной легкостью стали бы добычей», — подчеркнул он. «Вы спрашиваете, кто мог бы нас атаковать? Почти кто угодно. В сегодняшнем мире никто не обязан объяснять, почему он напал — нападают как кому вздумается, кто встал не с той ноги», — полагает президент.