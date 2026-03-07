Разведка США полагала, что военная операция не приведет к смене власти в Иране — WP

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательное сообщество США накануне военной операции против Ирана считало маловероятным, что точечные удары или масштабная кампания способны привести к смене государственного строя в исламской республике. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP).

«В секретном отчете Национального совета США по разведке говорится, что даже крупномасштабное нападение на Иран вряд ли приведет к свержению военного и духовного истеблишмента исламской республики», — пишет издание. Оно считает, что это является «трезвой оценкой ситуации» по сравнению с идеей американской администрации о том, что военная кампания «только началась».

Подлинность доклада изданию подтвердили три собеседника. По их сведениям, отчет был составлен за неделю до начала военных действий. В документе отдельно указывалось, что в случае убийства верховного лидера аятолла Али Хаменеи руководство Ирана «последует протоколам, разработанным для сохранения преемственности власти», а ее переход под контроль оппозиции маловероятен.

Как уточняет газета, авторы доклада, по всей видимости, не рассматривали другие сценарии военной операции, в том числе отправку в Иран американских сухопутных войск или вооружение курдов для разжигания там восстания. Изданию не удалось установить, является ли упомянутая в документе широкомасштабная военная кампания против Ирана идентичной той, которую США ведут в настоящее время.