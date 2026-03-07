США надеются получить контроль над запасами нефти Ирана — Белый дом
18:30 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США рассчитывают установить контроль над всеми нефтяными резервами Ирана. Об этом заявил в эфире телеканала Fox Business директор совета по энергетическому доминированию при Белом доме Джаррод Эген.
Военную операцию в Иране он назвал «игрой вдолгую», подтвердив, что Вашингтон «хочет забрать огромные нефтяные резервы Ирана». «Долгосрочные преимущества существенно перевесят то, что мы испытаем в краткосрочной перспективе. В конечном счете нам не придется переживать из-за проблем в Ормузском проливе, потому что мы отберем всю нефть [у иранских властей]», — сказал он.
