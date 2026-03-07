Трамп пообещал дать Кубе «новую жизнь» после того, как США завершат операцию в Иране

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пока сфокусированы на Иране, но после завершения там военной операции займутся Кубой, которую ждет «отличная новая жизнь». С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Это последние мгновения прежней жизни для Кубы. У нее будет отличная новая жизнь. <…> Пока в центре нашего внимания Иран, но мы закончим там, и <…> что ты будешь делать потом, Марко (Трамп обращается к госсекретарю США Марко Рубио — прим. ТАСС)? Возьмешь пару дней выходных? <…> Может быть, он возьмет всего один час на отдых, а потом заключит сделку по Кубе, это будет просто», — сказал президент США на саммите «Щит Америки» в городе Дорал (штат Флорида). Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.