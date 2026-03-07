0
Решения США по нефти из РФ и санкциям не определяют энергетическую политику Индии — власти

20:30 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, и недавнее снятие ограничений со стороны США лишь устраняет трения, а не определяет энергетическую политику страны. Об этом заявили агентству PTI высокопоставленные представители правительства республики.

Ранее Вашингтон оказывал давление на Индию, требуя отказаться от закупок российский нефти в обмен на снижение торговых пошлин. На фоне военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана и появления вслед за этим нестабильности на энергетических рынках Минфин США выдал лицензию на закупку Индией в течение 30 дней уже находящейся в танкерах в море российской нефти, предусматривающую сделки с нефтепродуктами и поставки сырья, которое было загружено на любые суда до 5 марта включительно.

«Отмена санкций США устраняет трения. Она не определяет политику Индии, которая регулируется в энергетической сфере тремя вопросами: доступностью, наличием и стабильностью для каждой индийской семьи», — заявил чиновник.

«Индия будет покупать нефть везде, где она доступна. Наши закупки нефти не будут регулироваться никакими пустыми лозунгами. Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти», — сказал агентству другой представитель правительства.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, включая Россию. В настоящее время Индия располагает резервом объемом более 250 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, которых стране хватит на семь-восемь недель.

