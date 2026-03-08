Британские авианосцы на Ближнем Востоке США уже не нужны - Трамп
09:10 08.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США запомнят решение Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток, когда американские военные уже якобы разгромили Иран.
«Великобритания, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Ничего страшного, премьер-министр [Великобритании Кир] Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили», — написал он в социальной сети Truth Social.
