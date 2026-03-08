0
0
138
НОВОСТИ

Британские авианосцы на Ближнем Востоке США уже не нужны - Трамп

09:10 08.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США запомнят решение Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток, когда американские военные уже якобы разгромили Иран.

«Великобритания, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Ничего страшного, премьер-министр [Великобритании Кир] Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили», — написал он в социальной сети Truth Social.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 08.03.2026
ОАЭ "проходят через период войны" - президент Аль Нахайян
0
92
09:30 08.03.2026
Убийство Хаменеи активизировало раскол внутри иранской власти - СМИ
0
159
09:20 08.03.2026
Российско-китайские отношения остаются «незыблемыми и прочными, как скала» - Ван И
0
161
09:00 08.03.2026
Трамп: Я не получал сведений, которые бы указывали на помощь России Ирану
0
204
21:00 07.03.2026
Трамп пообещал дать Кубе «новую жизнь» после того, как США завершат операцию в Иране
0
863
20:30 07.03.2026
Решения США по нефти из РФ и санкциям не определяют энергетическую политику Индии — власти
0
905
20:00 07.03.2026
Разведка США полагала, что военная операция не приведет к смене власти в Иране — WP
0
900
19:30 07.03.2026
Цены на бензин в США выросли за неделю на 14% — NYT
0
822
19:00 07.03.2026
Право сильного заменило международное право, Сербия укрепляет оборону — Вучич
0
931
18:30 07.03.2026
США надеются получить контроль над запасами нефти Ирана — Белый дом
0
847

Возврат к списку