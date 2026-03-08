Трамп: Я не получал сведений, которые бы указывали на помощь России Ирану

09:00 Источник: Интерфакс

У США нет информации, указывающей на российскую помощь Ирану в противостоянии с Вашингтоном, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Нет, я не получал сведений, которые бы на это указывали", - сказал он американским журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Трамп добавил, что даже если такая помощь есть, "они не очень хорошо помогают, так как дела у Ирана идут довольно плохо".