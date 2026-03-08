Трамп: Я не получал сведений, которые бы указывали на помощь России Ирану
09:00 08.03.2026 Источник: Интерфакс
У США нет информации, указывающей на российскую помощь Ирану в противостоянии с Вашингтоном, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Нет, я не получал сведений, которые бы на это указывали", - сказал он американским журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Трамп добавил, что даже если такая помощь есть, "они не очень хорошо помогают, так как дела у Ирана идут довольно плохо".
НОВОСТИ
- 10:00 08.03.2026
- ОАЭ "проходят через период войны" - президент Аль Нахайян
- 09:30 08.03.2026
- Убийство Хаменеи активизировало раскол внутри иранской власти - СМИ
- 09:20 08.03.2026
- Российско-китайские отношения остаются «незыблемыми и прочными, как скала» - Ван И
- 09:10 08.03.2026
- Британские авианосцы на Ближнем Востоке США уже не нужны - Трамп
- 21:00 07.03.2026
- Трамп пообещал дать Кубе «новую жизнь» после того, как США завершат операцию в Иране
- 20:30 07.03.2026
- Решения США по нефти из РФ и санкциям не определяют энергетическую политику Индии — власти
- 20:00 07.03.2026
- Разведка США полагала, что военная операция не приведет к смене власти в Иране — WP
- 19:30 07.03.2026
- Цены на бензин в США выросли за неделю на 14% — NYT
- 19:00 07.03.2026
- Право сильного заменило международное право, Сербия укрепляет оборону — Вучич
- 18:30 07.03.2026
- США надеются получить контроль над запасами нефти Ирана — Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать