Трамп: Я не получал сведений, которые бы указывали на помощь России Ирану

09:00 08.03.2026 Источник: Интерфакс

У США нет информации, указывающей на российскую помощь Ирану в противостоянии с Вашингтоном, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Нет, я не получал сведений, которые бы на это указывали", - сказал он американским журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Трамп добавил, что даже если такая помощь есть, "они не очень хорошо помогают, так как дела у Ирана идут довольно плохо".

НОВОСТИ

10:00 08.03.2026
ОАЭ "проходят через период войны" - президент Аль Нахайян
09:30 08.03.2026
Убийство Хаменеи активизировало раскол внутри иранской власти - СМИ
09:20 08.03.2026
Российско-китайские отношения остаются «незыблемыми и прочными, как скала» - Ван И
09:10 08.03.2026
Британские авианосцы на Ближнем Востоке США уже не нужны - Трамп
21:00 07.03.2026
Трамп пообещал дать Кубе «новую жизнь» после того, как США завершат операцию в Иране
20:30 07.03.2026
Решения США по нефти из РФ и санкциям не определяют энергетическую политику Индии — власти
20:00 07.03.2026
Разведка США полагала, что военная операция не приведет к смене власти в Иране — WP
19:30 07.03.2026
Цены на бензин в США выросли за неделю на 14% — NYT
19:00 07.03.2026
Право сильного заменило международное право, Сербия укрепляет оборону — Вучич
18:30 07.03.2026
США надеются получить контроль над запасами нефти Ирана — Белый дом
