Убийство Хаменеи активизировало раскол внутри иранской власти - СМИ
09:30 08.03.2026 Источник: РБК
После серии убийств высокопоставленных иранских руководителей, в частности верховного лидера Али Хаменеи, в ходе операции США и Израиля внутри иранских властей все чаще начинают проявляться разногласия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к иранскому руководству.
Раскол внутри правящей элиты Ирана долгое время подавлялся при власти Хаменеи, однако его убийство неделю назад активизировало внутренние распри, пишет агентство.
Reuters пишет, что разногласия в иранском руководстве особенно сильно вспыхнули после речи президента Масуда Пезешкиана 7 марта, в которой тот извинился перед странами Персидского залива. По словам двух высокопоставленных иранских источников, если раньше Тегеран порой использовал внутренние споры как тактический прием в переговорах с Западом, то нынешний конфликт вокруг заявления президента отражает подлинный раскол, передает агентство. (РБК)
