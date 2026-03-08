Убийство Хаменеи активизировало раскол внутри иранской власти - СМИ

09:30 Источник: РБК

После серии убийств высокопоставленных иранских руководителей, в частности верховного лидера Али Хаменеи, в ходе операции США и Израиля внутри иранских властей все чаще начинают проявляться разногласия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к иранскому руководству.

Раскол внутри правящей элиты Ирана долгое время подавлялся при власти Хаменеи, однако его убийство неделю назад активизировало внутренние распри, пишет агентство.

Reuters пишет, что разногласия в иранском руководстве особенно сильно вспыхнули после речи президента Масуда Пезешкиана 7 марта, в которой тот извинился перед странами Персидского залива. По словам двух высокопоставленных иранских источников, если раньше Тегеран порой использовал внутренние споры как тактический прием в переговорах с Западом, то нынешний конфликт вокруг заявления президента отражает подлинный раскол, передает агентство. (РБК)

