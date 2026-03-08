0
0
94
НОВОСТИ

Убийство Хаменеи активизировало раскол внутри иранской власти - СМИ

09:30 08.03.2026 Источник: РБК

После серии убийств высокопоставленных иранских руководителей, в частности верховного лидера Али Хаменеи, в ходе операции США и Израиля внутри иранских властей все чаще начинают проявляться разногласия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к иранскому руководству.

Раскол внутри правящей элиты Ирана долгое время подавлялся при власти Хаменеи, однако его убийство неделю назад активизировало внутренние распри, пишет агентство.

Reuters пишет, что разногласия в иранском руководстве особенно сильно вспыхнули после речи президента Масуда Пезешкиана 7 марта, в которой тот извинился перед странами Персидского залива. По словам двух высокопоставленных иранских источников, если раньше Тегеран порой использовал внутренние споры как тактический прием в переговорах с Западом, то нынешний конфликт вокруг заявления президента отражает подлинный раскол, передает агентство. (РБК)

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19056
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19302
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18664
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
18930
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19130
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
18962
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
20516
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
20702
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
20571
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
20342

Возврат к списку