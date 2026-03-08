Российско-китайские отношения остаются «незыблемыми и прочными, как скала» - Ван И

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-китайские отношения сохраняют высочайшую прочность и остаются незыблемыми, как скала, несмотря на сложную и изменчивую международную обстановку. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«На фоне перипетий в международной обстановке китайско-российские отношения остаются незыблемыми и прочными, как скала. Почему удалось достичь такого уровня? Главным образом потому, что китайско-российское партнерство и стратегическое взаимодействие с самого начала строились на основе равноправия, взаимного уважения и обоюдной выгоды», — отметил глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.