Российско-китайские отношения остаются «незыблемыми и прочными, как скала» - Ван И
09:20 08.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российско-китайские отношения сохраняют высочайшую прочность и остаются незыблемыми, как скала, несмотря на сложную и изменчивую международную обстановку. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«На фоне перипетий в международной обстановке китайско-российские отношения остаются незыблемыми и прочными, как скала. Почему удалось достичь такого уровня? Главным образом потому, что китайско-российское партнерство и стратегическое взаимодействие с самого начала строились на основе равноправия, взаимного уважения и обоюдной выгоды», — отметил глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать