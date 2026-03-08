СМИ узнали, в какую сумму обошлась США первая неделя боевых действия с Ираном
14:15 08.03.2026 Источник: РБК
Первая неделя военной кампании против Ирана обошлась США примерно в $6 млрд. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на информацию, которую американские чиновники предоставили конгрессу.
При этом представители Республиканской партии ожидают, что администрация президента Дональда Трампа запросит дополнительное финансирование войны.
Тем временем власти Ирана уверены, что действующий режим сможет пережить серию ударов, а США и Израиль в итоге потеряют интерес к продолжению боевых действий, передала NYT. Иранские чиновники рассказали журналистам, что в Исламской республике выбрали стратегию, суть которой сводится к тому, чтобы сделать войну чрезвычайно дорогостоящей для противника. Она получила кодовое название операция «Безумец». (РБК)
НОВОСТИ
- 13:45 08.03.2026
- В отношениях ЕС и Украины «мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой» - Путин
- 13:01 08.03.2026
- Металлургия и электротехника переживают «крупнейший кризис с момента основания ФРГ» - глава Gesamtmetall
- 12:46 08.03.2026
- Песков: К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом
- 12:15 08.03.2026
- Иранские власти предупредили жителей столицы о вероятном выпадении кислотных дождей
- 10:00 08.03.2026
- ОАЭ "проходят через период войны" - президент Аль Нахайян
- 09:30 08.03.2026
- Убийство Хаменеи активизировало раскол внутри иранской власти - СМИ
- 09:20 08.03.2026
- Российско-китайские отношения остаются «незыблемыми и прочными, как скала» - Ван И
- 09:10 08.03.2026
- Британские авианосцы на Ближнем Востоке США уже не нужны - Трамп
- 09:00 08.03.2026
- Трамп: Я не получал сведений, которые бы указывали на помощь России Ирану
- 21:00 07.03.2026
- Трамп пообещал дать Кубе «новую жизнь» после того, как США завершат операцию в Иране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать