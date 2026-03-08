0
НОВОСТИ

СМИ узнали, в какую сумму обошлась США первая неделя боевых действия с Ираном

14:15 08.03.2026 Источник: РБК

Первая неделя военной кампании против Ирана обошлась США примерно в $6 млрд. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на информацию, которую американские чиновники предоставили конгрессу.

При этом представители Республиканской партии ожидают, что администрация президента Дональда Трампа запросит дополнительное финансирование войны.

Тем временем власти Ирана уверены, что действующий режим сможет пережить серию ударов, а США и Израиль в итоге потеряют интерес к продолжению боевых действий, передала NYT. Иранские чиновники рассказали журналистам, что в Исламской республике выбрали стратегию, суть которой сводится к тому, чтобы сделать войну чрезвычайно дорогостоящей для противника. Она получила кодовое название операция «Безумец». (РБК)

НОВОСТИ

