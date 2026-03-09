0
Военные действия на Ближнем Востоке привели к резкому падению азиатских рынков и скачку цен на нефть

09:20 09.03.2026 Источник: Интерфакс

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АРТ) резко падают в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Военные действия в регионе привели к скачку цен на нефть: как Brent, так и WTI поднимались выше отметки в $119 за баррель впервые с 2022 года. Это усиливает ожидания роста инфляционного давления в мире, особенно в азиатских странах - импортерах энергоносителей.

Цены на нефть прибавляют более 26% на торгах в понедельник, достигли максимумов с середины 2022 года. Военные действия на Ближнем Востоке дестабилизировали рынок: значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $116,6 за баррель, что на $23,91 (25,8%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $7,28 (8,5%), до $92,69 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $24,1 (26,51%), до $115 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $9,89 (12,2%), до $90,9 за баррель.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 6% в ходе торгов. Резко дешевеют акции технологических компаний, в том числе Kioxia Holdings (-12,4%), Fujikura (-11,8%), Advantest (-11,5%), SoftBank Group (-10,7%), Tokyo Electron (-6,8%).

Кроме того, заметно снижаются котировки бумаг финкомпаний Mitsubishi UFJ Financial Group (-4,5%), Sumitomo Mitsui Financial Group (-4,7%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi упал на 6% вслед за обвалом котировок акций Samsung Electronics (-8,4%), SK Hynix (-10%), LG Energy Solution (-6,1%), Hyundai Motor (-9,2%).

