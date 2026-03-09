Министры финансов стран G7 проведут экстренное совещание по теме использования запасов нефти

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры финансов Группы семи (G7) на экстренном совещании обсудят возможное совместное использование запасов нефти. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее информации, министры финансов стран G7 обсудят возможное совместное высвобождение нефти из резервов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА). Министры и глава агентства Фатих Бироль обсудят эту тему в понедельник. По словам источников, три страны G7, включая США, поддерживают эту идею. Один из источников газеты сообщил, что некоторые американские чиновники считают, что совместно могут высвободить от 300 до 400 млн баррелей. Это составит от 25% до 30% 1,2 млрд баррелей в резерве, отмечает издание.