Глава ЕК предложила задуматься о соответствии доктрины внешней политики Европы сворости изменений в мире

12:45 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала задуматься о реформах институтов и внешнеполитической доктрины ЕС. Об этом она заявила на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.

«Мы должны срочно начать думать, соответствуют ли наша [внешнеполитическая] доктрина, наши институты и процесс принятия решений, которые были разработаны в послевоенном мире стабильности и многосторонности, скорости изменений вокруг нас. Созданная нами система со всеми ее благими намерениями достичь консенсуса и компромисса помогает или скорее препятствует нам как геополитическому игроку», — сказала она.

