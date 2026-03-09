Трамп коротко отреагировал на избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп недоволен избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана. Об этом он сказал телеканалу Fox News. «Я недоволен», — подчеркнул Трамп.