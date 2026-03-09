0
0
74
НОВОСТИ

Трамп коротко отреагировал на избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана

13:10 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп недоволен избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана. Об этом он сказал телеканалу Fox News. «Я недоволен», — подчеркнул Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:30 09.03.2026
Президент РФ направил поздравительную телеграмму Моджтабу Хаменеи
0
72
13:20 09.03.2026
Глава МИД Венгрии: Необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей
0
93
12:45 09.03.2026
Глава ЕК предложила задуматься о соответствии доктрины внешней политики Европы сворости изменений в мире
0
159
10:00 09.03.2026
Министры финансов стран G7 проведут экстренное совещание по теме использования запасов нефти
0
389
09:20 09.03.2026
Военные действия на Ближнем Востоке привели к резкому падению азиатских рынков и скачку цен на нефть
0
437
09:00 09.03.2026
Американские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию – приказ Госдепа США
0
419
00:40 09.03.2026
Новым верховным лидером Ирана избран сын погибшего Али Хаменеи аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи
0
843
21:15 08.03.2026
Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера - телеканал Al Hadath
0
880
19:50 08.03.2026
На вопрос о том, когда закончится операция против Ирана, Трамп ответил: «Не знаю»
0
1043
18:45 08.03.2026
Сенатор-демократ считает, что народ США не хочет втягивания страны в долгий конфликт с Ираном
0
1002

Возврат к списку