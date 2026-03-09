Глава МИД Венгрии: Необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей
13:20 09.03.2026
Правительство Венгрии предлагает руководству Евросоюза немедленно отменить запрет на использование российских нефти и газа во всех странах сообщества, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и резкого роста цен из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам экстренных заседаний советов обороны и энергетической безопасности, созванных премьер-министром Виктором Орбаном.
«В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.
Он подчеркнул, что «если Брюссель не отменит запрет на импорт российских нефти и газа, если он не отменит санкции, то это нанесет чрезвычайно сильный удар по европейской экономике, потому что цены на энергоносители растут».
НОВОСТИ
- 13:30 09.03.2026
- Президент РФ направил поздравительную телеграмму Моджтабу Хаменеи
- 13:10 09.03.2026
- Трамп коротко отреагировал на избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана
- 12:45 09.03.2026
- Глава ЕК предложила задуматься о соответствии доктрины внешней политики Европы сворости изменений в мире
- 10:00 09.03.2026
- Министры финансов стран G7 проведут экстренное совещание по теме использования запасов нефти
- 09:20 09.03.2026
- Военные действия на Ближнем Востоке привели к резкому падению азиатских рынков и скачку цен на нефть
- 09:00 09.03.2026
- Американские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию – приказ Госдепа США
- 00:40 09.03.2026
- Новым верховным лидером Ирана избран сын погибшего Али Хаменеи аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи
- 21:15 08.03.2026
- Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера - телеканал Al Hadath
- 19:50 08.03.2026
- На вопрос о том, когда закончится операция против Ирана, Трамп ответил: «Не знаю»
- 18:45 08.03.2026
- Сенатор-демократ считает, что народ США не хочет втягивания страны в долгий конфликт с Ираном
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать