Глава МИД Венгрии: Необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей

13:20

Правительство Венгрии предлагает руководству Евросоюза немедленно отменить запрет на использование российских нефти и газа во всех странах сообщества, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и резкого роста цен из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам экстренных заседаний советов обороны и энергетической безопасности, созванных премьер-министром Виктором Орбаном.

«В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Он подчеркнул, что «если Брюссель не отменит запрет на импорт российских нефти и газа, если он не отменит санкции, то это нанесет чрезвычайно сильный удар по европейской экономике, потому что цены на энергоносители растут».