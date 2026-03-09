0
НОВОСТИ

Цены на нефть после резкого взлета опустились ниже $100 за баррель

20:30 09.03.2026 Источник: РБК

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель после резкого роста. В ночь на понедельник, 9 марта, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE взлетели почти на 29%, до $119,5 за баррель (максимум с лета 2022 года), однако по состоянию на 18:21 мск цены резко откатились до отметки $99,97.(РБК)

