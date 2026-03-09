Трамп: Мы не принимали никаких решений об отправке американских военных в Иран

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время Вашингтон не рассматривает вопрос об отправке американских военных в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане.

«Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли», — ответил Трамп в интервью газете New York Post на вопрос о возможных планах по развертыванию войск США с целью охраны иранского подземного объекта по обогащению урана.