Трамп: Мы не принимали никаких решений об отправке американских военных в Иран

18:25 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время Вашингтон не рассматривает вопрос об отправке американских военных в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане.

«Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли», — ответил Трамп в интервью газете New York Post на вопрос о возможных планах по развертыванию войск США с целью охраны иранского подземного объекта по обогащению урана.

