НОВОСТИ

WP: В США стоимость энергоносителей может стать серьезной политической проблемой

16:30 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация в случае долгосрочных перебоев поставок через Ормузский пролив даже путем продажи всей нефти из стратегического резерва США не смогла бы стабилизировать мировые рынки энергоносителей. Такую оценку представила газета The Washington Post (WP).

«Даже если бы администрация [президента США Дональда] Трампа полностью опустошила резерв (чего Трамп, по всей видимости, не намерен делать), этого и близко не хватило бы, чтобы компенсировать долгосрочные перебои поставок через пролив, — отмечается в публикации. — В 2024 году через Ормузский пролив ежесуточно транспортировали около 20 млн баррелей нефти». Издание констатирует, что с прошлой недели в США «стоимость топлива неуклонно растет, и, если цены не упадут в ближайшее время, стоимость энергоносителей может стать серьезной политической проблемой».

