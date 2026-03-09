Страны Евросоюза еще не задействовали свои нефтяные резервы – представитель ЕК

15:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пока ни одна страна Евросоюза не задействовала стратегические резервы нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Все страны — участницы ЕС имеют запасы [нефти] или их эквивалент, которого должно хватить на 85-90 дней. Это касается и Венгрии, и Словакии, которые сообщили, что высвободили часть запасов, но это не связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Государства — члены ЕС обязаны уведомлять Еврокомиссию, когда они высвобождают эти запасы. Насколько мы знаем, пока ни одна страна-участница этого не сделала», — сказала Итконен.