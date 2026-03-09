0
0
134
НОВОСТИ

Страны Евросоюза еще не задействовали свои нефтяные резервы – представитель ЕК

15:26 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пока ни одна страна Евросоюза не задействовала стратегические резервы нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Все страны — участницы ЕС имеют запасы [нефти] или их эквивалент, которого должно хватить на 85-90 дней. Это касается и Венгрии, и Словакии, которые сообщили, что высвободили часть запасов, но это не связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Государства — члены ЕС обязаны уведомлять Еврокомиссию, когда они высвобождают эти запасы. Насколько мы знаем, пока ни одна страна-участница этого не сделала», — сказала Итконен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 09.03.2026
WP: В США стоимость энергоносителей может стать серьезной политической проблемой
0
105
13:30 09.03.2026
Президент РФ направил поздравительную телеграмму Моджтабу Хаменеи
0
350
13:20 09.03.2026
Глава МИД Венгрии: Необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей
0
356
13:10 09.03.2026
Трамп коротко отреагировал на избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана
0
422
12:45 09.03.2026
Глава ЕК предложила задуматься о соответствии доктрины внешней политики Европы сворости изменений в мире
0
391
10:00 09.03.2026
Министры финансов стран G7 проведут экстренное совещание по теме использования запасов нефти
0
558
09:20 09.03.2026
Военные действия на Ближнем Востоке привели к резкому падению азиатских рынков и скачку цен на нефть
0
572
09:00 09.03.2026
Американские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию – приказ Госдепа США
0
562
00:40 09.03.2026
Новым верховным лидером Ирана избран сын погибшего Али Хаменеи аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи
0
944
21:15 08.03.2026
Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера - телеканал Al Hadath
0
971

Возврат к списку