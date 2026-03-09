Страны Евросоюза еще не задействовали свои нефтяные резервы – представитель ЕК
15:26 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пока ни одна страна Евросоюза не задействовала стратегические резервы нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
«Все страны — участницы ЕС имеют запасы [нефти] или их эквивалент, которого должно хватить на 85-90 дней. Это касается и Венгрии, и Словакии, которые сообщили, что высвободили часть запасов, но это не связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Государства — члены ЕС обязаны уведомлять Еврокомиссию, когда они высвобождают эти запасы. Насколько мы знаем, пока ни одна страна-участница этого не сделала», — сказала Итконен.
НОВОСТИ
- 16:30 09.03.2026
- WP: В США стоимость энергоносителей может стать серьезной политической проблемой
- 13:30 09.03.2026
- Президент РФ направил поздравительную телеграмму Моджтабу Хаменеи
- 13:20 09.03.2026
- Глава МИД Венгрии: Необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей
- 13:10 09.03.2026
- Трамп коротко отреагировал на избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана
- 12:45 09.03.2026
- Глава ЕК предложила задуматься о соответствии доктрины внешней политики Европы сворости изменений в мире
- 10:00 09.03.2026
- Министры финансов стран G7 проведут экстренное совещание по теме использования запасов нефти
- 09:20 09.03.2026
- Военные действия на Ближнем Востоке привели к резкому падению азиатских рынков и скачку цен на нефть
- 09:00 09.03.2026
- Американские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию – приказ Госдепа США
- 00:40 09.03.2026
- Новым верховным лидером Ирана избран сын погибшего Али Хаменеи аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи
- 21:15 08.03.2026
- Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера - телеканал Al Hadath
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать