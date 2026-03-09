Путин рассказал, при каких условиях Россия готова работать с Европой по энергоносителям
19:25 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.
«Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры — пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами», — сказал Путин.
«Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», — подчеркнул президент РФ.
