Путин рассказал, при каких условиях Россия готова работать с Европой по энергоносителям

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

«Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры — пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами», — сказал Путин.

«Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», — подчеркнул президент РФ.