Венгрия вводит ограничения на розничные цены на бензин и дизтопливо
19:15 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо вводятся в Венгрии в связи с ростом стоимости нефти на мировых рынках из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после внеочередного заседания правительства страны.
«Мы вводим ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. Ограниченная цена на бензин составит 595 форинтов (1,51 евро), на дизельное топливо — 615 форинтов (1,56 евро). Мы откроем государственные стратегические резервы, чтобы обеспечить снабжение», — заявил он в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.
