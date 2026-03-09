0
0
0
НОВОСТИ

США предложили Украине отложить встречу из-за ситуации вокруг Ирана - Зеленский

21:05 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по Украине откладывается из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«В настоящее время приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, запланированная на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 09.03.2026
Цены на нефть после резкого взлета опустились ниже $100 за баррель
0
148
20:00 09.03.2026
СМИ считают, что США перебрасывает из Южной Кореи на Ближний Восток системы Patriot и THAAD
0
198
19:25 09.03.2026
Путин рассказал, при каких условиях Россия готова работать с Европой по энергоносителям
0
306
19:15 09.03.2026
Венгрия вводит ограничения на розничные цены на бензин и дизтопливо
0
256
18:25 09.03.2026
Трамп: Мы не принимали никаких решений об отправке американских военных в Иран
0
307
16:30 09.03.2026
WP: В США стоимость энергоносителей может стать серьезной политической проблемой
0
439
15:26 09.03.2026
Страны Евросоюза еще не задействовали свои нефтяные резервы – представитель ЕК
0
446
13:30 09.03.2026
Президент РФ направил поздравительную телеграмму Моджтабу Хаменеи
0
581
13:20 09.03.2026
Глава МИД Венгрии: Необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей
0
576
13:10 09.03.2026
Трамп коротко отреагировал на избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана
0
660

Возврат к списку