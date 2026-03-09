США предложили Украине отложить встречу из-за ситуации вокруг Ирана - Зеленский
21:05 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по Украине откладывается из-за ситуации на Ближнем Востоке.
«В настоящее время приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, запланированная на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается», — написал он в своем телеграм-канале.
