США предложили Украине отложить встречу из-за ситуации вокруг Ирана - Зеленский

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по Украине откладывается из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«В настоящее время приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, запланированная на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается», — написал он в своем телеграм-канале.