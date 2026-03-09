Президент США позвонил президенту России, чтобы обсудить ряд крайне важных тем… - Ушаков
22:45 09.03.2026 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить развитие международной обстановки, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки", - заявил Ушаков журналистам в понедельник.
По словам Ушакова, "акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию".
"Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, президентом Ирана и руководителями ряда других стран", - сказал Ушаков. Он добавил, что Трамп в свою очередь "дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции".
"Президенты также затронули вопрос о Венесуэле, прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти", - сообщил Ушаков.
"Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами", - сказал Ушаков.
