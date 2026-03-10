Президент США назвал очень хорошими переговоры с Путиным

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень хорошие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида).

«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. С нашей и с его стороны на линии было много людей. Мы говорили об Украине — это просто бесконечная борьба. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме», — сказал глава администрации США.