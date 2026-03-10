0
0
40
НОВОСТИ

Президент США назвал очень хорошими переговоры с Путиным

09:20 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень хорошие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида).

«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. С нашей и с его стороны на линии было много людей. Мы говорили об Украине — это просто бесконечная борьба. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме», — сказал глава администрации США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 10.03.2026
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель после скачка до $119
0
43
09:05 10.03.2026
Президент США заявил, что военные цели операции в Иране можно считать достигнутыми
0
117
09:00 10.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 17 украинских БПЛА
0
119
22:45 09.03.2026
Президент США позвонил президенту России, чтобы обсудить ряд крайне важных тем… - Ушаков
0
899
21:05 09.03.2026
США предложили Украине отложить встречу из-за ситуации вокруг Ирана - Зеленский
0
890
20:30 09.03.2026
Цены на нефть после резкого взлета опустились ниже $100 за баррель
0
807
20:00 09.03.2026
СМИ считают, что США перебрасывает из Южной Кореи на Ближний Восток системы Patriot и THAAD
0
827
19:25 09.03.2026
Путин рассказал, при каких условиях Россия готова работать с Европой по энергоносителям
0
953
19:15 09.03.2026
Венгрия вводит ограничения на розничные цены на бензин и дизтопливо
0
728
18:25 09.03.2026
Трамп: Мы не принимали никаких решений об отправке американских военных в Иран
0
766

Возврат к списку