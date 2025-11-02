0
США, испытывая ядерное оружие, проводить взрывы не собираются – министр энергетики

20:26 02.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в рамках испытаний ядерного оружия намерены проводить субкритические взрывы, которые не порождают цепную ядерную реакцию. Об этом сообщил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

Президент США Дональд Трамп 29 октября заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. «Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

