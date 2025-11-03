Против передачи активов РФ Киеву выступили Бельгия, Италия и Франция - СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия и Франция вслед за Бельгией выступают против передачи Украине замороженных российских активов в рамках «репарационного кредита», сообщила газета Corriere della Sera.



Правительства в Париже и Риме, как пишет издание, «обеспокоены своей финансовой ответственностью» в случае, если использование российских активов будет признано незаконным.



23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы 210 млрд евро российских суверенных активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он предупредил, что Россия в качестве ответных мер может начать изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате чего Москва «может остаться в выигрыше», а пострадавшие западные инвесторы «придут за выплатами к правительству Бельгии». Он также потребовал от стран-союзниц гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию, если она «когда либо восстановит доступ к активам».





