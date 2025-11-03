0
В Ханое прошли вечера русской классической музыки «Белая ночь»

10:30 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вечера русской классической музыки под названием «Белая ночь» прошли с большим успехом 1 и 2 ноября в оперном театре «Хогыом» столицы Вьетнама. Эти концерты стали одними из многих культурных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом, которое две страны отмечают в 2025 году.

В мир русской классической музыки вьетнамскую публику погрузил академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, выступивший во Вьетнаме впервые за 143 года своей истории. Под управлением главного дирижера Санкт-Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева прозвучали Пятая симфония Петра Чайковского, фрагменты из опер Модеста Мусоргского, Чайковского, Николая Римского-Корсакова, а также вокальный цикл Мусоргского «Песни и пляски смерти». С заслуженным коллективом России выступили солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева (меццо-сопрано) и солист Музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров (бас). Зрителям были представлены «Полонез» из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, «Гадание Марфы» из оперы «Хованщина» Мусоргского, «Третья песня Леля» из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка».


