Все разочарования в переговорах происходят из-за избыточных ожиданий — Путин

14:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разочарования со стороны кого бы то ни было в переговорах возникают от избыточных ожиданий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов про переговоры с Украиной.

«Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования — они возникают от избыточных ожиданий, как известно, общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», — сказал Путин.