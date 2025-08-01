В Японии собираются к 2030-му году создать квантовый суперкомпьютер на сверхпроводниках

17:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японская технологическая компания Fujitsu планирует к 2030 году создать сверхмощный квантовый компьютер нового поколения. Разработка ведется в сотрудничестве с государственными научными центрами, сообщает портал Nikkei Asia.

Мощность этой модели составит 250 логических кубитов, что на 25% превышает характеристики самой мощной на сегодня разрабатываемой квантовой машины от американской компании IBM, запуск которой намечен на 2029 год. Кроме того, будущий квантовый компьютер от Fujitsu будет основан на сверхпроводимости — технологии, устраняющей электрическое сопротивление путем охлаждения системы до сверхнизких температур.

Nikkei Asia подчеркивает, что Япония стремится сократить свое отставание от лидеров рынка квантовых технологий — США и Китая. В частности, как утверждают источники портала, японское правительство рассматривает возможность выделить Fujitsu субсидию размером около 10 млрд иен (примерно $66,4 млн).