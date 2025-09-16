Сербия приняла во внимание заявления СВР РФ о подготовке странами Европы «майдана» — посол

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербская сторона приняла во внимание озвученные Службой внешней разведки (СВР) РФ сведения о подготовке европейскими странами «майдана» в республике. Об этом заявил ТАСС посол Сербии в РФ Момчило Бабич.

«Сербия очень внимательно следит за сообщениями и информацией, которая исходит от российских спецслужб. Я знаю, что это самые лучшие спецслужбы в мире, и было бы очень несерьезно их игнорировать. Все, что говорит господин [директор Службы внешней разведки России Сергей] Нарышкин и его коллеги, для нас очень важно. Мы изучаем это и уважаем», — отметил дипломат, комментируя данные СВР РФ.