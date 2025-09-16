В Новосибирске задержана женщина за причастность к диверсии на Транссибе — ФСБ
11:20 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Новосибирске задержана гражданка России 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.
По данным спецслужбы, в августе 2025 года женщина по предоставленным противником инструкциям изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство. Его она заложила на железнодорожных путях и привела в действие. «Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения», — сообщили в ФСБ.
НОВОСТИ
- 12:20 16.09.2025
- Спецслужбы Сербии выйдут на контакт с СВР по сведениям о подготовке «майдана» — Вучич
- 12:05 16.09.2025
- Джабаров допустил новый раздел Польши, которая «наступает на старые грабли»
- 12:00 16.09.2025
- США считают контрпродуктивным признание рядом стран государственности Палестины — Рубио
- 11:32 16.09.2025
- ЕК усилила контроль за экспортом ЕС для лишения России передовых технологий — FT
- 11:05 16.09.2025
- Магнитная буря на Земле идет вторые сутки
- 11:00 16.09.2025
- Давление Трампа не заставит ЕС отказаться от энергосырья РФ до 2027 года — Politico
- 10:32 16.09.2025
- Трамп может решить, что достижение урегулирования на Украине невозможно, допустил Рубио
- 10:25 16.09.2025
- Реставрация церкви Вознесения Господня в «Коломенском» завершена — Собянин
- 10:20 16.09.2025
- Сербия приняла во внимание заявления СВР РФ о подготовке странами Европы «майдана» — посол
- 10:05 16.09.2025
- Трамп может провести встречу с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе — Рубио
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать