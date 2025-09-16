В Новосибирске задержана женщина за причастность к диверсии на Транссибе — ФСБ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Новосибирске задержана гражданка России 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, в августе 2025 года женщина по предоставленным противником инструкциям изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство. Его она заложила на железнодорожных путях и привела в действие. «Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения», — сообщили в ФСБ.