Давление Трампа не заставит ЕС отказаться от энергосырья РФ до 2027 года — Politico
11:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоресурсов раньше обозначенного Брюсселем срока в 2027 году, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.
По данным издания, во вторник дипломаты ЕС, занимающиеся вопросами энергетики, встретятся для обсуждения внесения изменений в предложенную ЕК программу отказа от российского газа. По словам источников, блок вряд ли сможет сдвинуть дату отказа от российских энергоносителей на срок раньше 2027 года даже с учетом того, что требования Трампа предоставляют дополнительные рычаги воздействия на Венгрию и Словакию, которые продолжают закупать энергоресурсы у РФ. Кроме того, Брюссель не будет вносить в программу формальный запрет на поставки российской нефти.
Politico отмечает, что одной из целей усиления давления Трампа на Европу может быть стремление заставить ее покупать больше нефти и газа у США.
