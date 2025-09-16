0
Трамп может решить, что достижение урегулирования на Украине невозможно, допустил Рубио

10:32 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что президент страны Дональд Трамп в какой-то момент может прийти к выводу, что достичь урегулирования на Украине невозможно, но пока американский лидер прилагает усилия для прекращения конфликта.

Перед вылетом из Тель-Авива в Доху госсекретаря спросили о «красных линиях на Украине». «Он (Трамп — прим. ТАСС) пытается сделать все возможное, чтобы положить этому [конфликту] конец. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в Европе по вопросам гарантий безопасности, потому что это будет необходимо для любого урегулирования путем переговоров. И он будет продолжать пытаться. Он считает, что это возможно, он хочет этого добиться. В какой-то момент президент [Трамп] может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не дошел до этого, но может дойти. Но, знаете, он действительно готов сделать все необходимое. Есть способ положить конец этой войне. Он просто хочет, чтобы она закончилась», — ответил шеф американской дипломатии.

