США считают контрпродуктивным признание рядом стран государственности Палестины — Рубио

12:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация предупреждала ряд стран о том, что признание государственности Палестины будет неразумным, контрпродуктивным, подорвет перспективы мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

Его попросили прокомментировать призывы израильских министров к аннексии территорий Западного берега реки Иордан. «По-моему, во многом это реакция на решение нескольких стран мира в одностороннем порядке провозгласить [независимое] Палестинское государство. Мы предупреждали их, что считаем это контрпродуктивным. Мы действительно считаем, что это подрывает переговоры, потому что это воодушевило [радикальное палестинское движение ХАМАС]. Мы считаем, что это подрывает будущие перспективы мира в регионе. Мы считаем это неразумным», — ответил шеф американской дипломатии.

США, добавил он, предупреждали о такой реакции израильских министров руководство тех стран, которые объявили о намерении признать государственность Палестины.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.

