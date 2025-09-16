США считают контрпродуктивным признание рядом стран государственности Палестины — Рубио
12:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация предупреждала ряд стран о том, что признание государственности Палестины будет неразумным, контрпродуктивным, подорвет перспективы мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху.
Его попросили прокомментировать призывы израильских министров к аннексии территорий Западного берега реки Иордан. «По-моему, во многом это реакция на решение нескольких стран мира в одностороннем порядке провозгласить [независимое] Палестинское государство. Мы предупреждали их, что считаем это контрпродуктивным. Мы действительно считаем, что это подрывает переговоры, потому что это воодушевило [радикальное палестинское движение ХАМАС]. Мы считаем, что это подрывает будущие перспективы мира в регионе. Мы считаем это неразумным», — ответил шеф американской дипломатии.
США, добавил он, предупреждали о такой реакции израильских министров руководство тех стран, которые объявили о намерении признать государственность Палестины.
Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.
НОВОСТИ
- 12:32 16.09.2025
- Европейские социалисты намерены исключить из своих рядов партию премьера Словакии Фицо
- 12:20 16.09.2025
- Спецслужбы Сербии выйдут на контакт с СВР по сведениям о подготовке «майдана» — Вучич
- 12:05 16.09.2025
- Джабаров допустил новый раздел Польши, которая «наступает на старые грабли»
- 11:32 16.09.2025
- ЕК усилила контроль за экспортом ЕС для лишения России передовых технологий — FT
- 11:20 16.09.2025
- В Новосибирске задержана женщина за причастность к диверсии на Транссибе — ФСБ
- 11:05 16.09.2025
- Магнитная буря на Земле идет вторые сутки
- 11:00 16.09.2025
- Давление Трампа не заставит ЕС отказаться от энергосырья РФ до 2027 года — Politico
- 10:32 16.09.2025
- Трамп может решить, что достижение урегулирования на Украине невозможно, допустил Рубио
- 10:25 16.09.2025
- Реставрация церкви Вознесения Господня в «Коломенском» завершена — Собянин
- 10:20 16.09.2025
- Сербия приняла во внимание заявления СВР РФ о подготовке странами Европы «майдана» — посол
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать