ЕК усилила контроль за экспортом ЕС для лишения России передовых технологий — FT

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия в обход Вассенаарских договоренностей, подписанных и Россией, взяла на себя новые полномочия по контролю за экспортом ЕС оборудования двойного назначения с целью лишить РФ этого оборудования. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По сведениям издания, ЕК в нарушение многолетней практики заявила, что вводит дополнительные ограничения на экспорт из ЕС так называемого оборудования двойного назначения, включая квантовые компьютеры, машины для производства полупроводников и интегральные схемы. «Единообразные меры контроля на уровне ЕС гарантируют эффективность и прозрачность, сохраняя при этом конкурентоспособность сообщества и равные условия для экономических операторов», — говорится в заявлении Брюсселя.

До сих пор ЕС, как напоминает FT, составлял списки товаров двойного назначения при достижении международного консенсуса в рамках Вассенаарских договоренностей. По словам нидерландского депутата Европарламента Барта Гроотхейса, эксперта по кибербезопасности, ЕК впервые принимает подобное решение без согласования с другими участниками соглашения.

Помимо машин для производства микросхем, к новой продукции, подпадающей под ограничения ЕС, относятся квантовые технологии, такие как криогенные системы охлаждения, высокотемпературные покрытия и 3D-принтеры. Компаниям, желающим экспортировать их, необходимо будет подать заявку на получение лицензии. Расширенный список вступит в силу в ноябре при отсутствии возражений со стороны государств-членов или Европарламента.

Как отмечает газета, Брюссель ввел ряд санкций против России, включая экспорт товаров двойного назначения, но эти меры требуют повторного утверждения каждые шесть месяцев, что затрудняет их соблюдение.