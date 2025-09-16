Трамп может провести встречу с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе — Рубио

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

«Президент Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, снова [встретится с ним] в Нью-Йорке на следующей неделе», — сказал шеф американской дипломатии.