Магнитная буря на Земле идет вторые сутки
11:05 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Магнитная буря, вызванная влиянием на Землю крупной корональной дыры, продолжается вторые сутки. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
«Продолжается магнитная буря», — отметили в институте.
Причем наблюдается не непрерывная магнитная буря, а ее отдельные всплески. Мощность бури (степень возмущенности магнитного поля Земли) варьируется от отметки «штиль» до G1 («слабо»).
Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 («сильно»). Как ранее отмечали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСХФ СО РАН, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее 4-6 суток.
