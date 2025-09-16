Магнитная буря на Земле идет вторые сутки

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Магнитная буря, вызванная влиянием на Землю крупной корональной дыры, продолжается вторые сутки. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«Продолжается магнитная буря», — отметили в институте.

Причем наблюдается не непрерывная магнитная буря, а ее отдельные всплески. Мощность бури (степень возмущенности магнитного поля Земли) варьируется от отметки «штиль» до G1 («слабо»).

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 («сильно»). Как ранее отмечали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСХФ СО РАН, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее 4-6 суток.