Джабаров допустил новый раздел Польши, которая «наступает на старые грабли»

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши своей агрессивной русофобской политикой и заявлениями «наступают на старые грабли» и рискуют вновь привести страну к потере государственности и разделу. Такое мнение выразил первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил ввести бесполетную зону над Украиной.

«Польша и так всегда была недружественной страной в отношении России и Белоруссии. А сейчас из-за своей русофобии отдельные польские политики совсем потеряли страх. Они снова наступают на старые грабли. Если Польша продолжит „смотреть на Восток“, обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории» — написал Джабаров в своем телеграм-канале.