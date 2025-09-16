Джабаров допустил новый раздел Польши, которая «наступает на старые грабли»
12:05 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши своей агрессивной русофобской политикой и заявлениями «наступают на старые грабли» и рискуют вновь привести страну к потере государственности и разделу. Такое мнение выразил первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил ввести бесполетную зону над Украиной.
«Польша и так всегда была недружественной страной в отношении России и Белоруссии. А сейчас из-за своей русофобии отдельные польские политики совсем потеряли страх. Они снова наступают на старые грабли. Если Польша продолжит „смотреть на Восток“, обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории» — написал Джабаров в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 12:32 16.09.2025
- Европейские социалисты намерены исключить из своих рядов партию премьера Словакии Фицо
- 12:20 16.09.2025
- Спецслужбы Сербии выйдут на контакт с СВР по сведениям о подготовке «майдана» — Вучич
- 12:00 16.09.2025
- США считают контрпродуктивным признание рядом стран государственности Палестины — Рубио
- 11:32 16.09.2025
- ЕК усилила контроль за экспортом ЕС для лишения России передовых технологий — FT
- 11:20 16.09.2025
- В Новосибирске задержана женщина за причастность к диверсии на Транссибе — ФСБ
- 11:05 16.09.2025
- Магнитная буря на Земле идет вторые сутки
- 11:00 16.09.2025
- Давление Трампа не заставит ЕС отказаться от энергосырья РФ до 2027 года — Politico
- 10:32 16.09.2025
- Трамп может решить, что достижение урегулирования на Украине невозможно, допустил Рубио
- 10:25 16.09.2025
- Реставрация церкви Вознесения Господня в «Коломенском» завершена — Собянин
- 10:20 16.09.2025
- Сербия приняла во внимание заявления СВР РФ о подготовке странами Европы «майдана» — посол
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать