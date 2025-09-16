0
Реставрация церкви Вознесения Господня в «Коломенском» завершена — Собянин

10:25 16.09.2025

В Москве завершилась реставрация шатровой церкви Вознесения Господня в Коломенском. По словам мэра Сергея Собянина, этот процесс был проведен в рамках комплексного благоустройства музея-заповедника «Коломенское». «Приводим в порядок и создаем новые игровые и спортивные пространства, высаживаем деревья. В этом году открыли новую набережную, - сообщил градоначальник. - Параллельно провели реставрацию уникального памятника русского зодчества — шатровой церкви Вознесения Господня в Коломенском. В 1994 году этот храм XVI века был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Кремлем, Красной площадью и Новодевичьем монастырем».

Процесс реставрации занял 2,5 года, при этом специалисты уделили особое внимание шатру. Они расчистили кирпичную кладку от загрязнений и старой обмазки, провели биоцидную обработку, загрунтовали, обмазали и окрасили. Современные материалы обеспечивают камню хорошую паропроницаемость и кладка, как отметил мэр, будет «дышать». Также реставраторы расчистили и позолотили декоративный элемент в виде шара, расположенный под крестом (яблоко), восстановили белокаменные кокошники, наличники, капители с резьбой и стрельчатые окна.

«Царское место – увенчанная килевидная закомарой с двуглавым орлом сень на восточном фасаде —была некогда окрашена охрой, терракотовой и зеленой краской. Реставраторы не стали закрашивать ее, а также докомпоновывать утраты белого камня, решив музеефицировать это место», - отметил Собянин.

Исторический облик цоколя был сохранен, причем специалисты специально оставили небольшие утраты и шероховатости, которые законсервировали — это позволяет гостям «Коломенского» ощутить, что храму скоро исполнится 500 лет.

Открыть Храма планируют в мае 2026 года к престольному празднику Вознесения Господня. К этому времени в церковь в верхний предел вернут тябловый иконостас, а в подклете создадут новую экспозицию, посвященную истории храма. Выставка в подклете будет действовать круглый год, а церковь лишь в теплое время года. В дни важных церковных праздников там будут совершаться службы, а в остальное время храм будет действовать как музей.

Реставраторы восстановят еще несколько объектов музея-заповедника «Коломенское», среди которых здание Сытного двора.

