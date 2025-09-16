Реставрация церкви Вознесения Господня в «Коломенском» завершена — Собянин
10:25 16.09.2025
В Москве завершилась реставрация шатровой церкви Вознесения Господня в Коломенском. По словам мэра Сергея Собянина, этот процесс был проведен в рамках комплексного благоустройства музея-заповедника «Коломенское». «Приводим в порядок и создаем новые игровые и спортивные пространства, высаживаем деревья. В этом году открыли новую набережную, - сообщил градоначальник. - Параллельно провели реставрацию уникального памятника русского зодчества — шатровой церкви Вознесения Господня в Коломенском. В 1994 году этот храм XVI века был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Кремлем, Красной площадью и Новодевичьем монастырем».
Процесс реставрации занял 2,5 года, при этом специалисты уделили особое внимание шатру. Они расчистили кирпичную кладку от загрязнений и старой обмазки, провели биоцидную обработку, загрунтовали, обмазали и окрасили. Современные материалы обеспечивают камню хорошую паропроницаемость и кладка, как отметил мэр, будет «дышать». Также реставраторы расчистили и позолотили декоративный элемент в виде шара, расположенный под крестом (яблоко), восстановили белокаменные кокошники, наличники, капители с резьбой и стрельчатые окна.
«Царское место – увенчанная килевидная закомарой с двуглавым орлом сень на восточном фасаде —была некогда окрашена охрой, терракотовой и зеленой краской. Реставраторы не стали закрашивать ее, а также докомпоновывать утраты белого камня, решив музеефицировать это место», - отметил Собянин.
Исторический облик цоколя был сохранен, причем специалисты специально оставили небольшие утраты и шероховатости, которые законсервировали — это позволяет гостям «Коломенского» ощутить, что храму скоро исполнится 500 лет.
Открыть Храма планируют в мае 2026 года к престольному празднику Вознесения Господня. К этому времени в церковь в верхний предел вернут тябловый иконостас, а в подклете создадут новую экспозицию, посвященную истории храма. Выставка в подклете будет действовать круглый год, а церковь лишь в теплое время года. В дни важных церковных праздников там будут совершаться службы, а в остальное время храм будет действовать как музей.
Реставраторы восстановят еще несколько объектов музея-заповедника «Коломенское», среди которых здание Сытного двора.
НОВОСТИ
- 11:05 16.09.2025
- Магнитная буря на Земле идет вторые сутки
- 11:00 16.09.2025
- Давление Трампа не заставит ЕС отказаться от энергосырья РФ до 2027 года — Politico
- 10:32 16.09.2025
- Трамп может решить, что достижение урегулирования на Украине невозможно, допустил Рубио
- 10:20 16.09.2025
- Сербия приняла во внимание заявления СВР РФ о подготовке странами Европы «майдана» — посол
- 10:05 16.09.2025
- Трамп может провести встречу с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе — Рубио
- 10:00 16.09.2025
- Дания хочет купить разведывательные самолеты для патрулирования в Гренландии
- 09:32 16.09.2025
- Китай заранее подготовился к торговой войне с США, вложившись в новые рынки сбыта — NYT
- 09:20 16.09.2025
- Российские дроны поразили газораспределительную станцию ВСУ на сумском направлении
- 09:05 16.09.2025
- Шойгу прибыл в Багдад, где встретится с высшим руководством Ирака
- 09:00 16.09.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать