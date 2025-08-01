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Путин: Наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые выложили идею, что надо говорить о европейской безопасности в целом

15:23 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российской Федерации нужен длительный мир с Украиной, который бы устраивал обе стороны. Такое соглашение могло бы обеспечить безопасность стран Европы, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Повторяю еще раз: нам нужен длительный и прочный мир. На хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность одних стран, и, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые так аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить о европейской безопасности в целом», — сказал глава государства.

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